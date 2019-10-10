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Тренер "Нефтехимика" Уткульбаев: Федун больше добро, чем зло

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев поделился мнением о происходящем в "Спартаке", занимающем в турнирной таблице российской Премьер-лиги 12-е место, а также высказался о президенте красно-белых Леониде Федуне.

"Я думаю, что сейчас они пытаются перестроить команду. Это видно и по покупкам. Меня все время беспокоило, как можно поставить спортивного директора, дать ему денег и сказать: давай, набирай футболистов. Я не знаю, как это происходит в "Спартаке", мне тяжело сказать. Но судя по подобным действиям "Спартака", "Динамо" и ряда других клубов там просто дают деньги с заданием потратить на свое усмотрение. А если нет результата, владельцы клуба говорят, мол, это спортивный директор потратил деньги неправильно — какой плохой. Приводят нового менеджера, который, естественно, видит по-другому. На мой взгляд, это главная беда клубов, которые хотят все сделать быстро.

А на "Спартак" еще давит большая масса болельщиков, которая ждет возрождения не просто чемпионских традиций, а возрождения роли гегемона из 90-х. Поэтому и такая критика сейчас на новых легионеров "Спартака", которые сходу окунулись в очень сложный чемпионат, который сильно отличается от любого европейского из числа ведущих. Я думаю, эта чехарда и нестабильность, которая вызвана постоянной жаждой мгновенного результата, мешает "Спартаку". Им надо успокоиться, остановиться на какой-то кандидатуре и дать время.

Возможно ли это решить в "Спартаке" при Федуне? Во-первых, мы не знаем всех нюансов, которые есть в "Спартаке". Кому и какие полномочия там даны? Но я думаю, что Федун больше добро, чем зло. В каком состоянии он клуб приобретал, сколько средств вложил, новый стадион построил. Единственное, может, он как-то легкомысленно доверяет управление клубом не тем людям. Я точно не знаю, но бывают руководители, которые в своей жизни еще ничего не сделали, а получают неоправданно высокое доверие. А сам Федун болельщик, искренне переживает, вкладывает большие суммы в развитие академии "Спартака". Я знаю, что у них очень приличные условия. И, в конце концов, это должно дать результат", — цитирует Уткульбаева ТНВ.


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Теги: Нефтехимик Спартак Федун
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