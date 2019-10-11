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Фанаты "Спартака" устроили встречу команде, выигравшей чемпионат России для детей и молодежи с ДЦП

Фанаты московского "Спартака" устроили встречу на вокзале команде красно-белых, ставшей победителем первенства России для детей и молодежи с заболеванием ДЦП в возрасте от 14 до 22 лет, а также завоевавшей Кубок губернатора Ленинградской области.

Фанаты собрались на Ленинградском вокзале возле прибывшего поезда и встречали футболистов криками: "Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!"

Инклюзивная команда "Спартака" была создана в 2010 году при поддержке благотворительного фонда ветеранов "Спартака".

Sport24


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Теги: Спартак
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