Фанаты "Спартака" устроили встречу команде, выигравшей чемпионат России для детей и молодежи с ДЦП

Фанаты московского "Спартака" устроили встречу на вокзале команде красно-белых, ставшей победителем первенства России для детей и молодежи с заболеванием ДЦП в возрасте от 14 до 22 лет, а также завоевавшей Кубок губернатора Ленинградской области.Фанаты собрались на Ленинградском вокзале возле прибывшего поезда и встречали футболистов криками: "Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!"Инклюзивная команда "Спартака" была создана в 2010 году при поддержке благотворительного фонда ветеранов "Спартака".