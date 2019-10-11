Газзаев прокомментировал информацию о его назначении в "Динамо"

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался на тему возможного возвращения к тренерской работе и о слухах о том, что он может уйти из политики.

Фото: РИА Новости