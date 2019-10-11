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Газзаев прокомментировал информацию о его назначении в "Динамо"

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался на тему возможного возвращения к тренерской работе и о слухах о том, что он может уйти из политики.
Фото: РИА Новости
Ранее появилась информация о том, что 65-летний Газзаев, являющийся заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту, разочаровался в депутатской деятельности и хочет вернуться к работе в футболе. Сообщалось, что он хочет стать главным тренером московского "Динамо".

"Следует прояснить ситуацию во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много.

Хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть. На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Так было и в московском "Динамо" в начале 1990-х, и в "Алании" середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском "Динамо". В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи и все стремились достичь наивысших результатов.

И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь — заниматься делами государственного масштаба. Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов. Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ — в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению. Задача депутатов Госдумы — контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны", — приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".


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Теги: Газзаев Динамо
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