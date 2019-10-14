Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве рассказал о встрече с президентом клуба Леонидом Федуном и ответил на вопросы о составе команды.— Один раз я встретился с ним, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.— Я на это не смотрю, даже не думал об этом, это для меня неважно.— Мы можем рассматривать разные схемы. Можем и с тремя защитниками. Посмотрим, в четыре тоже можем выйти. Пока я точно сказать не могу.— Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать. По ближайшему сопернику будем ориентироваться.