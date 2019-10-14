» » Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном

Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве рассказал о встрече с президентом клуба Леонидом Федуном и ответил на вопросы о составе команды.

— Общались ли вы с Федуном?

— Один раз я встретился с ним, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.

— Состав команды обновился под предыдущего тренера совсем недавно. Не видите в этом противоречий?

— Я на это не смотрю, даже не думал об этом, это для меня неважно.

— Какая будет тактика у "Спартака"? Есть у вас тактические наработки?

— Мы можем рассматривать разные схемы. Можем и с тремя защитниками. Посмотрим, в четыре тоже можем выйти. Пока я точно сказать не могу.

— Если исходить из этого состава, какой вариант приоритетнее?

— Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать. По ближайшему сопернику будем ориентироваться.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Федун Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Хави - о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор! 2
Белоголовцев - о Тедеско: "Спартак" не шарашкина контора 1
Тедеско поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера "Спартака" 2
В "Спартаке" раскрыли срок действия контракта Тедеско 5
Онопко объяснил, почему не начинает сольную тренерскую карьеру
Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном
Болельщик сборной Англии найден мертвым в Софии перед матчем с Болгарией
Тукманов - о "Торпедо": нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам 1
Тедеско: будем внушать игрокам "Спартака" уверенность 4
Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен 11
Владелец "Лидса": "ПСЖ" хочет инвестировать в наш клуб 1
Новиков: "Динамо" хочет побеждать в каждом матче 1
Экс-тренер молодежки "Локомотива" рассказал, кого в клубе считали талантливее Миранчуков
Гаскойн обвинён в сексуальных домогательствах 2
Тедеско: 1:0 или 4:3? Люблю, когда больше голов 4
Тихонов: Тедеско уволили за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб России 18
Тедеско - о репутации конфликтного тренера: Джикии не надо беспокоиться, Ещенко может быть спокоен 2
Стали известны имена помощников Тедеско в "Спартаке" 9
Заболотный - Черышеву: поздравляю, бро! Ты - машина! 3
Цорн: Тедеско не был единственным кандидатом, но был первым выбором "Спартака" 18
Тедеско: я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует 5
"Спартак" объявил о назначении Тедеско главным тренером 39
Норманн: для меня "Ростов" как семья 2
В "Тамбове" опровергли слухи о возможном приходе Красножана вместо Григоряна 1
Глушаков пожелал удачи Тедеско в "Спартаке" 2
Аллегри позовет в "Манчестер Юнайтед" Эвра, если возглавит команду
Азар: я не вижу критики, потому что не знаю испанского 1
Санчес может пропустить три месяца из-за травмы
Геркус: Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером 1
Клюев: Баринов не обладает суперталантом, он сделал себя сам
Все новости