Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве рассказал о встрече с президентом клуба Леонидом Федуном и ответил на вопросы о составе команды.
— Общались ли вы с Федуном?
— Один раз я встретился с ним, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.
— Состав команды обновился под предыдущего тренера совсем недавно. Не видите в этом противоречий?
— Я на это не смотрю, даже не думал об этом, это для меня неважно.
— Какая будет тактика у "Спартака"? Есть у вас тактические наработки?
— Мы можем рассматривать разные схемы. Можем и с тремя защитниками. Посмотрим, в четыре тоже можем выйти. Пока я точно сказать не могу.
— Если исходить из этого состава, какой вариант приоритетнее?
— Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать. По ближайшему сопернику будем ориентироваться.
Sport24.ru
Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном
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