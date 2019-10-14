Тедеско: против пиджаков ничего не имею

Новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско на первой пресс-конференции в Москве задали шуточный вопрос о пиджака.



- Вы редко надеваете пиджак. Вы их не любите?



- Я против пиджаков ничего не имею. Одежда — не решающее. Главное, как мы мотивируем игроков и добиваемся результата, — ответил Тедеско.



Напомним, что многие болельщики "Спартака" называли "Пиджаком" бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

