» » Тедеско: против пиджаков ничего не имею

Тедеско: против пиджаков ничего не имею

Новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско на первой пресс-конференции в Москве задали шуточный вопрос о пиджака.

- Вы редко надеваете пиджак. Вы их не любите?

- Я против пиджаков ничего не имею. Одежда — не решающее. Главное, как мы мотивируем игроков и добиваемся результата, — ответил Тедеско.

Напомним, что многие болельщики "Спартака" называли "Пиджаком" бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Юран: Тедеско не востребован даже в первой лиге Германии
Павлюченко: фанаты "Спартака" не будут ждать, когда Тедеско адаптируется
"Тоттенхэм" подписал вратаря, с которым расстался 3,5 месяца назад
Бербатов нецензурно послал экспертов, критиковавших его игру
Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"
Неста: "Милан" стал смертельной ловушкой для тренеров
Бывший тренер "ПСЖ" Комбуаре возглавил "Тулузу"
Тедеско: когда-то я смогу что-то сказать на русском
Цорн: Пилипчук? Русского помощника у Тедеско не будет 3
Тедеско: против пиджаков ничего не имею
Сборная Сербии победила в гостях у сборной Литвы
Франция сыграла вничью с Турцией
Украина обыграла Португалию 1
Англия разгромила Болгарию со счетом 6:0
Тедеско: давление со стороны фанатов "Спартака" и журналистов не станет для меня проблемой 1
"Шальке" пожелал успехов Тедеско в "Спартаке" 1
В Англии начался суд над Гаскойном, который поцеловал незнакомую девушку в губы 2
Президент "Лиона": было бы здорово видеть Блана тренером клуба, но решение принимал Жуниньо
Немецкий клуб отстранил от тренировок игрока, который поддержал войну в Сирии
Ракитич не смог уехать из аэропорта Барселоны и пошел в город пешком
Де Лигт признал, что ему не хватает уверенности в себе
Цорн ответил на вопрос о целях Тедеско в "Спартаке" 1
Хави - о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор! 2
Белоголовцев - о Тедеско: "Спартак" не шарашкина контора 2
Тедеско поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера "Спартака" 2
В "Спартаке" раскрыли срок действия контракта Тедеско 5
Онопко объяснил, почему не начинает сольную тренерскую карьеру
Тедеско рассказал о знакомстве с Федуном
Болельщик сборной Англии найден мертвым в Софии перед матчем с Болгарией
Тукманов - о "Торпедо": нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам 1
Все новости