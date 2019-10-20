Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поделился впечатлениями от победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
"Трудная победа, которая далась в тяжелой борьбе. Это заслуженная и закономерная победа, эмоции остались от матча исключительно положительные. Такие матчи дорогого стоят, когда победа добывается на характере, ребята сыграли здорово.
В концовке сыграли роль эмоции, поэтому случилась такая потасовка. Такие эмоции присущи подобным тяжелым играм, равнодушных в таких случаях нет. Раз судья вынес решение дать красную карточку Божовичу, значит, там что-то было. Это эмоции, все побежали и он тоже", - цитирует Шашкова Sport24.ru.
Гендиректор "Крыльев Советов": в концовке матча с "Оренбургом" сыграли роль эмоции
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