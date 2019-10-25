Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, что его бывший партнер по московскому клубу Вадим Евсеев регулярно попадал в какие-то нелепые истории.
"Евсеев как-то поспорил, что полетит в лыжных ботинках. Помню, кто-то зашел и говорит: "Деньги собираем! Срочно!" Каждый скинул по 100 долларов, вышло около 2 тысяч.
Вадик в гостинице эти ботинки надел. Ехал в них три часа в автобусе, потом перелет. Весь путь часов девять занял. Шел в аэропорте, стучал по кафелю. Семин его спрашивал: "Что там у тебя дребезжит?"
Однажды на сборах в Испании Евсеев подрался с какими-то скандинавами. После этого просто ушел прямо с игры. Никто даже не знал куда — через поля, в неизвестном направлении. Его даже удалить не успели. Вернулся только вечером. Но мы нормально к этому отнеслись. Если бы у нас не было таких людей, мы бы никогда не стали чемпионами", — приводит слова Сенникова "Чемпионат".
Сенников: Евсеев подрался со скандинавами и ушел прямо с игры через поля в неизвестном направлении
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