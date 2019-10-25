Экс-тренер "Спартака": Кононов – хороший наставник, действия фанатов - ошибка

Бывший тренер вратарей "Спартака" Даниэль Тудор поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Олеге Кононове и отношении к нему со стороны болельщиков команды.



Фото: ТАСС