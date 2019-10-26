«Аленичев собрал чемпионскую команду, Каррера пришёл уже в готовую». Комбаров – о «Спартаке», Хабибе и Сталине

– Я всех разнимал. Из себя разве что может вывести человек, который на пустой дороге в левом ряду со скоростью 60 едет. Семак говорит, что 90% мужчин были в таких ситуациях, как Кокорин с Мамаевым? Не думаю. Но нужно использовать любой шанс, чтобы погасить конфликт путем переговоров. А драться нужно на ринге.
Хабиб или Конор?
– За Хабиба, конечно. Я вообще всегда болею за наших. Даже в футболе. Если русский болеет за иностранцев, то я такого не понимаю. Хабиб бьётся за Дагестан, а не за Россию? У нас огромная, многонациональная страна, нельзя разделять людей на регионы. Хабиб – российский боец, который любит свою страну. Когда Макгрегор оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию.
Об уходе из «Спартака»
– «Спартак» поменял курс на омоложение и новых игроков. Правда получилось, что тренер сначала говорит: «Буду делать ставку на опытных футболистов, вы мне нужны» – а после сборов всё резко меняется. Перед уходом на мой вопрос Кононов ответил: «Возможно, у тебя будет мало игрового времени, а я бы не хотел, чтобы такой футболист, как ты, был на лавке». Я тоже сказал, что хочу играть в футбол и поэтому готов уйти. Это и моя инициатива в том числе. 100 миллионов за разрыв контракта? Не знаю, откуда вы эту сумму взяли.
О тех, кто разрушил «Спартак»
– Не было единого коллектива, каждый был сам по себе. Когда всё хорошо в команде – никто не будет делать трансферы. Поэтому нужно было раскачать корабль. Почитайте, сколько «Спартак» потратил на агентов. Вот там и ответ. Каррера хотел меня убрать, потому что я не тянул? Лично он мне такого не говорил.
В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.
О словах Аленичева «При мне «Спартак» мог стать фаворитом №1 на долгие годы»
— Полностью согласен. Это он собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришел уже в готовую команду, которая и стала чемпионом.
О дружбе с Глушаковым
– Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я и не бросил никого. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. Денис иногда прислушивался, иногда – нет. Дружим и после «Спартака», недавно созванивались.
О дебюте в кино
– Я хотел сняться в фильме о войне – Первой мировой или Великой отечественной. И такая мечта осуществилась. Пока не представляю, что буду играть в кино постоянно. Хотя опыт интересный, мне понравилось. Режиссер сказал: «Вообще огонь». А на съемочной площадке меня прозвали Беном Аффлеком.
Про пиво
– Кто мне сказал, что пиво полезно? У врачей интересовался. В физическом и эмоциональном плане ты после матча выходишь заведенным. Иногда бывает, что не могу долго уснуть, а пиво помогает снять стресс и напряжение. Главное, не перебарщивать. Не больше одного стакана.
О Сталине
Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки. Но мне что-то рассказывали родители, что-то читал или смотрел на YouTube. Конечно, в его эпоху было много как хороших вещей, так и плохих. Хорошие – он выиграл войну. После победы страна быстро восстановилась – жилье, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то кажется, что всё было легко. Думаю, этот человек много сделал для страны.
Полная версия интервью на Чемпионате
Фото: premierliga.ru, instagram.com/khabib_nurmagomedov, Rusfootball.info