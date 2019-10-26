Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы проверить свои силы в АПЛ.
— Вы не раз говорили, что хотели бы играть в чемпионате Англии. Готовы принять предложение условного "Уотфорда" или "Брайтона"?
— Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости — там многому можно поучиться.
— Многие говорят, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду.
— Я не согласен. Есть хорошие примеры — тот же Ярмоленко, играющий в "Вест Хэме", который считают средней командой. Но при этом "Вест Хэм" всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра.
— Готовитесь ли к игре в Англии?
— Все мои мысли сейчас о "Локомотиве". Когда буду переходить, тогда и начну готовиться.
— Как у вас с английским языком?
— Вот это проблема. Никак не могу себя заставить заниматься. Уже хочется выучить язык и уверенно разговаривать на нем, но руки никак не доходят.
Баринов провел 16 матчей за "Локомотив" в этом сезоне и забил два гола.
Баринов: готов ли принять предложение "Уотфорда" или "Брайтона"? Почему бы и нет
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