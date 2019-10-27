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Джикия: "Локомотив" быстро развалился? Это ожидалось, они были уставшие (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал итог дерби с "Локомотивом" (3:0) и рассказал, что ему комфортно играть в три центральных защитника
Фото: Rusfootball.info
- Впечатления от игры хорошие, рады, что одержали такую победу. Все молодцы, все выложились, все старались, все бились. То, что было задумано, получалось. Мы убегали в быстрые контратаки.

"Локомотив" быстро развалился? Это ожидалось. Они уставшие. Перетерпели первый тайм, во втором добавили чуть-чуть и через разрывы воспользовались возможностями.

Кайфуют ли от такого футбола игроки? Конечно, когда открытая игра, дерби, полные трибуны, всегда приятно. Как вы сказали, кайфуем от каждого эпизода.

Для нас было очень важно победить сегодня, никому не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Повторюсь, все довольны, счастливы. Также хочу поздравить тренерский штаб с первой победой.

- Что нового привнёс Тедеско?

- Новый тренер всегда приносит перемены. Мы играли по новой схеме, и получилось очень удачно. Нам нужно дальше тренироваться и стараться. Нам нравятся задумки нашего тренера.



- Что нравится больше всего?

- Ну, всего я вам не расскажу. Это была всего одна игра. Посмотрим, как у нас пойдёт дальше. Нам нужно закреплять хорошие моменты, сезон длинный.

Новая схема? Я играл уже в три центральных, мне комфортно, никаких неудобств. Первые минуты ушли на адаптацию. Все играли отлично, шли в отбор. Были и ошибки, куда же без них.

Мы собрались после матча в центре поля, для нас это в новинку. Он, конечно, сказал, что рад, а мы его поздравили с победой, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.


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Теги: Джикия Спартак
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