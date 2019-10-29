Валерий Исаев, агент нападающего минского клуба "Энергетик-БГУ" Ильи Шкурина, прокомментировал информацию местной прессы о том, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован московский "Спартак".
"Интерес "Спартака" к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем", — сказал Исаев в беседе с Sport24.
Шкурин с 2016 года выступал за "Витебск", а в начале 2019-го перешел в "Энергетик-БГУ". За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.
В его активе 4 матча за молодежную сборную Белоруссии. Трансферная стоимость Шкурина оценивается в 200 тысяч евро.
Агент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны "Спартака"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»