Семак - об игре с "Томью": кубковые матчи непредсказуемы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал встречу в 1/8 Кубка с "Томью":



- В обычном режиме, все готовятся к матчу с "Томью". Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре.



Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.



— Понятно, что "Зенит" — фаворит матча. Есть ли в этом опасность?



— Мы фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить.



Что касается "Томи", то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру "Зенита" и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов, – приводит слова Семака официальный сайт клуба.