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Рахимов: Глушакову нужно забыть о соцсетях и лайках

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что 32-летний полузащитник грозненского клуба Денис Глушаков может и дальше выступать на высоком уровне.

"В "Спартаке" за последний год он столкнулся с большими проблемами. Плюс семейные неурядицы. Такие удары по психике бесследно не проходят. Денису надо переключиться. Сконцентрироваться исключительно на работе, забыть о соцсетях, лайках, прочей нефутбольной мишуре. Если не будет распыляться, уверен, скоро увидим прежнего Глушакова.

Всё от головы. Сто процентов! А с физикой у Дениса проблем нет. Играть способен ещё долго, у него хороший базовый фундамент, чтобы в каждом матче, как обычно, выполнять громадный объём работы", — приводит слова Рахимова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне чемпионата России Денис Глушаков провёл за "Ахмат" 9 матчей и не отличился результативными действиями.


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Теги: Рахимов Глушаков Ахмат
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