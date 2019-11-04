В. Чалов: как говорит Семин, очко - это движение вперед

Исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Войо Чалов оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0).

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"В первом тайме получилось так, что мяч контролировал "Рубин". Второй тайм - нечто совсем иное. Взвинтили темп, больше моментов, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, набранное очко - это хорошо. Как говорит Юрий Павлович Семин, очко - это движение вперед.



Игра Соболева? Он полностью готов. В первом тайме "Рубин" контролировал мяч, это команда, которая любит играть в футбол и знает, что хочет делать с мячом. Ребята из средней линии проделывают очень большой объем.



Никаких перестроений в перерыве не было, просто добавили в движении. Сказали ребятам, что нужно показать: это наш стадион, мы хозяева сегодня. Доволен тем, как сыграли в средней линии, потому что ребята отдавались полностью. Тимофеев, Гацкан, Каннуников - все сыграли на 100%", - передает слова Чалова корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.