Кабутов: игра против "Спартака"? Очки надо набирать всегда

Полузащитник "Крыльев" Дмитрий Кабутов прокомментировал ничью в волжском дерби с "Рубином" (0:0)

Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"

- Причины слабого первого тайма? Сложно ответить. У нас тоже были подходы, в которых мы могли забить. Пытались завершить ударом или чем-то ещё опаснее. Мы играли дома, вышли на второй тайм с большей агрессией и, так получилось, больше атаковали.



На каждый матч настраиваемся на победу. Хотели выиграть.



- Следующая игра против распиаренной сейчас команды "Спартак"...



- Всегда надо набирать очки, всегда хочется выигрывать.



- Было много подач верхом, но "Рубин" всё равно не пропустил. Это Казань так хорошо обороняется или чего-то в созидании не хватило?



- Наверное, всё вместе. Может, где-то точно не хватило. Надо смотреть.



Стандартные положения? Это к Диме [Комбарову]. Борьбы между нами нет. Я себя не могу по-другому чувствовать. Если он готов, пусть подаёт.



Смена позиции? Я в любом случае на фланге сыграю, так что всё спокойно, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.