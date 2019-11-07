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Бывший пресс-атташе "Локо": в истории клуба Смородская и Семин — самые сильные по характеру

Бывший пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров, работавший в клубе с 2014 по 2018 год, в день рождения экс-президента железнодорожников Ольги Смородской рассказал, каким функционером она была.

"Ольга Юрьевна — сторонник строгой вертикали управления внутри клуба. Как президент обладала самыми широкими полномочиями, пожалуй, даже у Филатова таких не было. Очень сильная. В истории "Локо" Семин и Смородская — самые сильные по характеру, влиянию, связям. В условиях футбольного клуба это может стать испытанием для акционеров.

Был период, когда упоминания из клуба о Семине практически сошли на нет, и на это обращали внимание и пресса, и болельщики. Все же благоразумие взяло верх — и в программке о Юрии Палыче написали, и с днем рождения поздравили, и по радио стадиона поприветствовали. Смородская это одобрила. Она слегка подшучивала над Владимиром Коротковым, своим советником и в то же время соратником Палыча — мол, передавайте привет: "Кто же станет отрицать его заслуги?!" — цитирует Бодрова "Матч ТВ".


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Теги: Смородская Семин Локомотив
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