"Ростов" — "Тамбов": составы на матч 16-го тура РПЛ

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ "Ростов" — "Тамбов". Встреча состоится сегодня, 9 ноября.



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.



"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.



Начало матча — в 16:30 мск.