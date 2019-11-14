— Какие варианты были в Европе?
— Из нижней половины таблицы Бундеслиги, из Франции — участники еврокубков. Серия А, топ-клубы Бельгии. Все только разговоры — звонили агенту, узнавали цифры. Но для всех я был третьим-четвертым кандидатом — один дешевле, у другого лучше конкретные параметры, а я на заметку. Плюс европейцам мало одного результативного сезона, нужен второй или хотя бы еще полгода. Сейчас у "Млады" еще четыре игры до перерыва, дай бог хорошо их провести. Мне прямо говорили: "Следим, но нужна дистанция".
— Самое шикарное летнее предложение?
— В Турции хорошие условия были. Все первая пятерка меня вела. "Галатасарай" уже был готов подписывать. Но, условно, я шел у них под третьим-четвертым номером, Дзюба — под вторым, Фалькао — под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой.
— В ЦСКА и европейских клубах условия предлагали одинаковые?
— Плюс-минус. Повторю: официальное предложение поступило только от ЦСКА. Но если бы у меня были два варианта — от ЦСКА и, скажем, середнячка из Франции, с плюс-минус теми же цифрами, — я бы выбрал Францию. Опять же, как я уезжал в Чехию? Выбирал: или просмотр в "Амкаре", или "Слован", где я даже условия не уточнял — понимал, что в целом то же самое. И я поехал в Европу.
Sport24.ru
Комличенко: ЦСКА или французский середнячок? Я бы выбрал Францию
Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко рассказал о европейских вариантах продолжения карьеры, которые были у него минувшим летом.
Фото: "РИА Новости"
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