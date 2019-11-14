Комличенко: ЦСКА или французский середнячок? Я бы выбрал Францию

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко рассказал о европейских вариантах продолжения карьеры, которые были у него минувшим летом.



Фото: "РИА Новости"