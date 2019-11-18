"Зенит" заплатил "Локомотиву" за Щетинина 20 млн рублей

"Зенит" заплатил "Локомотиву" 20 миллионов рублей за 17-летнего Кирилла Щетинина.



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Напомним, что лучший молодой игрок Москвы 2018 года в начале сентября подписал трехлетний контракт с "Зенитом".В нынешнем сезоне воспитанник "Локомотива" принял участие в 16 матчах за молодежную команду "Зенита", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 3 матча в Юношеской лиге УЕФА.