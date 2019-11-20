Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал информацию СМИ о том, что в услугах главного тренера команды Владимира Федотова заинтересован ФК "Сочи".
"Интерес "Сочи" к Федотову? Нет, со мной никто не связывался, я сейчас в Германии, поэтому пока не в курсе", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Напомним, "Сочи" сегодня объявил об отставке Александра Точилина. Под его руководством команда занимала последнее место в РПЛ.
По слухам, в списке претендентов на вакантное место главного тренера "Сочи" также фигурирует Курбан Бердыев.
Президент "Оренбурга" прокомментировал интерес "Сочи" к Федотову
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