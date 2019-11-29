10 полевых игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем с "Оренбургом"

? За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов. pic.twitter.com/z916M9C6Mc — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 29, 2019

Сразу 10 игроков "Сочи" подхватили вирус инфекционной ангины, сообщается в твиттере клуба."За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказались 10 полевых футболистов", — сказано в заявлении пресс-службы "Сочи".В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Сочи" занимает последнее, 16-е место. В активе команды 14 очков после 17 туров. Матч с "Оренбургом" состоится 1 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:00 мск. До зимнего перерыва "Сочи" также дома сыграет с "Рубином". Дата проведения матча — 8 декабря.