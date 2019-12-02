Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов недоволен слухами о том, что он мог избивать свою бывшую жену — Ольгу Бузову. Соответствующие слухи начали распространяться после одного из интервью популярной певицы, признавшейся, что она сталкивалась с домашним насилием. Бузова не называла конкретных имен, но многие ее поклонники связали слова инстаграм-звезды как раз с Тарасовым.
"Я никогда не избивал Ольгу Бузову!" — заявил Тарасов в числе прочего в письме "Комсомольской правде", составленным в виде досудебной претензии. Именно в этом издании вышло то самое интервью Бузовой.
"В тексте того интервью и нет утверждения, что "Тарасов избивал жену", но Дмитрий все же сумел ее разглядеть. Клевета, говорит, ложные сведения, безупречная репутация вся в пятнах. Свои моральные страдания спортсмен оценил в достойную для востребованного спортсмена сумму — 5 млн рублей", — написано в заметке на сайте "КП".
Ранее сообщалось, что Тарасов требует уменьшить алименты на дочь с 400 до 15 тысяч рублей.
Тарасов подал иск на 5 млн рублей. Он утверждает, что не избивал Бузову
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