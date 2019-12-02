» » Тарасов подал иск на 5 млн рублей. Он утверждает, что не избивал Бузову

Тарасов подал иск на 5 млн рублей. Он утверждает, что не избивал Бузову

Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов недоволен слухами о том, что он мог избивать свою бывшую жену — Ольгу Бузову. Соответствующие слухи начали распространяться после одного из интервью популярной певицы, признавшейся, что она сталкивалась с домашним насилием. Бузова не называла конкретных имен, но многие ее поклонники связали слова инстаграм-звезды как раз с Тарасовым.

"Я никогда не избивал Ольгу Бузову!" — заявил Тарасов в числе прочего в письме "Комсомольской правде", составленным в виде досудебной претензии. Именно в этом издании вышло то самое интервью Бузовой.

"В тексте того интервью и нет утверждения, что "Тарасов избивал жену", но Дмитрий все же сумел ее разглядеть. Клевета, говорит, ложные сведения, безупречная репутация вся в пятнах. Свои моральные страдания спортсмен оценил в достойную для востребованного спортсмена сумму — 5 млн рублей", — написано в заметке на сайте "КП".

Ранее сообщалось, что Тарасов требует уменьшить алименты на дочь с 400 до 15 тысяч рублей.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тарасов Бузова
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бывшая жена Глушакова пожаловалась на нехватку денег: 300 тысяч в месяц мало на детские расходы 2
Мальчик в футболке "Зенита" посоветовал вратарю "Спартака", как справиться с ударом Дзюбы (видео) 1
Нападающий "Динамо" Н`Жи пожелал удачи "Лиону" в противостоянии с "Зенитом" в ЛЧ
"Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил". Бузова дала совет Тарасову
"Краснодар" прервал серию из 55 матчей в РПЛ без нулевых ничьих
Квальярелла вошел в топ-20 бомбардиров Серии A, сравнявшись с Индзаги и Манчини
Фанатам придется признать, что Дзюба победил. Сборная лучших игроков 18-го тура 2
Кьеллини: "Реал" помешал Роналду выиграть "Золотой мяч" в прошлом году
Тарасов подал иск на 5 млн рублей. Он утверждает, что не избивал Бузову 2
"У них понос". Уткин назвал причину переноса матча "Сочи" — "Оренбург" 8
"Золотой мяч": жена и дети Месси записали трогательное видео в честь лучшего футболиста мира
"В моем сердце любовь и уважение". Роналдиньо поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"
Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: надеюсь, следующий год будет таким же
Итальянский журналист: Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду
"Ты наш номер один". "Бавария" утешила Левандовски после церемонии вручения "Золотого мяча"
Президент "Барселоны" поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"
Ван Дейк: я был близок к "Золотому мячу", но, к сожалению, есть такой игрок, как Месси
Лопырева: теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Месси или Роналду 1
Агент Роналду — о завоевании Месси "Золотого мяча": Криштиану все равно лучший
Ван Дейк: а Роналду разве был претендентом на "Золотой мяч"?
Роналду получил приз лучшего игрока Серии А по итогам сезона-2018/19
"Барселона" опередила "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба
Месси — о "Золотом мяче": окончание моей карьеры все ближе. Тем приятнее такие моменты
Дети Месси мило отпраздновали победу отца, получившего "Золотой мяч" (видео)
Bild: в холодной Москве Максимилиан Филипп снова расцвел
Роджерс: я остаюсь в "Лестере". Работа в "Арсенале" мне не интересна
Юран: Дзюбу оскорбляют на ровном месте. Российскому футболу надо реагировать жестче 6
Маньяков: Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в "Зените" после окончания карьеры 3
Барриос - о холоде в Казани: продрог до костей. Здорово, что смог дожить до финального свистка 1
Созин объяснил, почему Слуцкий вряд ли вернется в Россию: возглавит один из топ-клубов Франции 4
Все новости