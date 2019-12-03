Директор "Чертаново" Николай Ларин заявил, что клуб и академия гордятся достижениями полузащитника "Спартака" Наиля Умярова, который сегодня был признан лучшим дебютантом российской Премьер-лиги.
"Мы, несомненно, гордимся Наилем и радуемся его успехам, однако не стоит устраивать серьезной шумихи по этому поводу. Он молодой игрок, который сыграл всего несколько игр в старте, ему есть куда расти.
Касательно его места в "Спартаке", то я уверен в том, что он может вырасти в очень сильного футболиста, у него есть талант и все способности для этого. А конкретно о заслуге Доменико Тедеско в получении им этой награды, то, конечно, для любого игрока важно доверие тренера, и хорошо, что Доменико так доверяет Наилю", - цитирует Ларина Sport24.ru.
Директор "Чертаново": хорошо, что Тедеско так доверяет Умярову
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