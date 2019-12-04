Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия на детской пресс-конференции рассказал, как ему удалось сфотографироваться с вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.
"На сборах рядом с нами поселился "ПСЖ", за него тогда выступал Буффон. А если помните, у нас был такой защитник, как Сальваторе Боккетти, он был хорошо знаком с Буффоном. Они поздоровались, пообщались. Потом Сальва подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сфотографироваться с Буффоном. Я, конечно же, хотел, но стеснялся подойти и попросить. Но как только Сальва сказал, что все сделает, я побежал и сфотографировался. Этот снимок у меня есть, и это память на всю жизнь. Он меня встретил так, как будто мы с ним вместе где-то играли", - цитирует Джикию Sport24.
Джикия - о знакомстве с Буффоном: он меня так встретил, будто мы с ним вместе где-то играли
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