Игонин - о словах Запашного: без интернета, кто в семье идиот, знала только семья. Сейчас — страна

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга и экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал слова дрессировщика Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, говоря в интервью "Спорт день за днем" об оскорбительных выкриках в адрес нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы, сказал: "Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".
— Эдгар Запашный сегодня выступил с заявлением, в котором призвал ввести на трибуны ОМОН, "покрошить" болельщиков, оскорблявших Артема Дзюбу, и переломать им части тела. Как вы оцениваете эти слова с точки зрения депутата Заксобрания и человека, знакомого с миром футбола?
— Ответ вы можете найти в интервью Запашного, где он сказал: раньше, когда не было интернета, кто в семье идиот, знала только семья. Сегодня об этом знает вся страна.
— Массовые задержания 1 декабря, в том числе болельщиков "Зенита", полиция назвала «профилактической» работой. Насколько эти меры кажутся вам адекватными и правомерными?
— Сложно назвать их "профилактическими". Только сейчас мы общались с юристом, который вплотную занимался этим вопросом. Естественно, всегда есть некие основания. Разобраться, насколько они обоснованы, — наша главная задача.
— Насколько известно, сейчас вы пытаетесь скорректировать закон о посещении болельщиками спортивных мероприятий. Каким образом?
— Мы действительно хотим внести поправки в КоАП, выделить шествие болельщиков на стадион и со стадиона в отдельную категорию. Сегодня к ним принимаются законы, связанные в основном с политическими шествиями и требованиями, хотя как таковых они, естественно, не имеют. Это просто перемещение группы болельщиков из точки А в точку Б. Здесь мы получаем поддержку от фанатов ЦСКА, "Спартака" и хотим учесть все нюансы, связанные с территорией, с командами, со стадионами.
Sport24
Игонин - о словах Запашного: без интернета, кто в семье идиот, знала только семья. Сейчас — страна
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