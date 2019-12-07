Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев признался, что в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси отдает предпочтение португальцу.
"Я с самого детства обожал смотреть, как Роналду финтит. Сейчас уже немного остыл, но раньше, когда "МЮ" проигрывал в Лиге чемпионов "Барселоне", это была настоящая трагедия. Ведь я понимал, что "Золотой мяч" получит Месси, а не Роналду. Лионель мне тоже нравится. Они оба гениальные футболисты, а их противостояние — просто фантастика. Но предпочтение отдаю Криштиану.
Не согласен с распространенным мнением о том, что успехи Месси — это врожденный талант, а Роналду — результат усердной работы. Каким бы талантливым ты ни был, если не развиваешь навыки и не работаешь, ничего не получится. Сколько было талантливых игроков, потерявших свой футбольный дар потому, что не выкладывались должным образом! А Месси не раз уносили с тренировок на руках, потому что он не мог самостоятельно передвигаться от усталости. Представляете?
То же самое Роналду: человек обладает запредельным талантом и при этом работает сумасшедшим образом, что дает ему возможность конкурировать с гениальным Месси. Именно поэтому у них столько "Золотых мячей". Футболистам давно за 30 лет, а они играют лучше всех на планете", — приводит слова Бакаева пресс-служба клуба.
Бакаев: c самого детства обожал смотреть, как Роналду финтит
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