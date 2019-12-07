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Мостовой: слова Гинера? У него накипело, но судил же не Егоров

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).

"Судья сегодня вроде бы ничего не делал и не мешал, но всё равно спорных моментов в обе стороны было очень много. Возмутило, что последний момент, с падением Набабкина, они разбирали 5 минут – это же смешно. Человек не забивает с пяти метров, потом сам падает, и они очень долго смотрят этот эпизод. Чего они хотели там найти? Его ухом задели, что ли? До этого тоже было два спорных момента, и на все эти моменты потратили 15 минут.

Падение Ари? Пенальти довольно-таки спорный. Не было бы VAR, никто бы не стал спорить. Без этого пенальти можно было бы обойтись.

Что касается слов Гинера, то судил же не Егоров, а он говорит именно о нём. У Гинера просто накипело. За последнее время очень много судейских ошибок и неоправданных ходов, а то, что Гинер сказал, ничего такого. К любым словам можно придраться или оправдать их", - цитирует Мостового "Чемпионат".


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Теги: Мостовой ЦСКА Краснодар
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