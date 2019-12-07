Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
"Как я могу комментировать чужие слова? Единственное, могу сказать, что полностью поддерживаю назначение Ашота Хачатурянца. Уверен, он наведёт порядок и примет правильные решения", - цитирует Семина "Чемпионат".
Сёмин: уверен, что Хачатурянц наведёт порядок и примет правильные решения
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