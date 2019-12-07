Уткин - о семерых фанатах "Уфы", покинувших стадион: как могли, так и поддержали. Молодцы

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграме высказался об уходе семерых болельщиков "Уфы" со стадиона "Ахмат-Арена" в Грозном во время матча с "Ахматом" (1:0), поддержав таким образом акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков.



"Все потешаются над семерыми фанатами "Уфы", которые на матче в Грозном тоже покинули сектор в первом тайме. Из Уфы приехать в Грозный — поступок. Имели, значит, причины, потратились. И матч хотели посмотреть. Но ушли. И не в питерское метро, и не в парк Галицкого, а на улицы Грозного, кстати. Как могли, так и поддержали, сколько было, столько и ушли. Молодцы", — написал Уткин.