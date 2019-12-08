Защитник "Крыльев Советов" Максим Карпов прокомментировал поражение от "Урала" (2:3), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Сегодня матч получится голевым, но защитнику, наверное, это вряд ли понравится. Какие эмоции?
- Обидно проиграть в последней игре перед отпуском. Хотелось выиграть и с хорошим настроением уйти и готовиться к возобновлению чемпионата.
- "Урал" все голы забил со стандартов. Это они здорово подготовились или какая-то недоработка "Крыльев"? В чем проблема?
- А я откуда знаю? Они хорошо сыграли, мы может не доиграли. Все вместе.
- В эпизоде с Погребняком в первом голе был ли у вас шанс не дать Павлу забить?
- Я спиной стоял, он лицом. Ему было легче. Я не успел.
- Команда в неприятном положении, впереди зимний перерыв. Весной будут улучшения?
- Давайте доживем до весны, там уже будем смотреть. У нас есть три сбора. Нужно забыть это и тренироваться.
- Насчет судейства что можете сказать?
- Как могут быть к нему претензии? Он же голы не забивает.
Карпов: обидно проиграть в последней игре перед отпуском
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