Карпов: обидно проиграть в последней игре перед отпуском

Защитник "Крыльев Советов" Максим Карпов прокомментировал поражение от "Урала" (2:3), передает корреспондентИван Долинин.- Обидно проиграть в последней игре перед отпуском. Хотелось выиграть и с хорошим настроением уйти и готовиться к возобновлению чемпионата.- А я откуда знаю? Они хорошо сыграли, мы может не доиграли. Все вместе.- Я спиной стоял, он лицом. Ему было легче. Я не успел.- Давайте доживем до весны, там уже будем смотреть. У нас есть три сбора. Нужно забыть это и тренироваться.- Как могут быть к нему претензии? Он же голы не забивает.