Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов оценил поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после крупного поражения от "Ростова" (1:4) в матче 19-го тура РПЛ.
"Ростов" более цельная команда. Он может сыграть и в прессинг, и на контратаках. Но нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался на интервью после игры. Это вызывает уважение. Когда человек при таком счете спокойно говорит разумные вещи, это значит, что он знает, что делать. Да, сейчас он находится в поиске, но нужно учесть, что сейчас вылетели три основных игрока обороны", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Тихонов: вызывает уважение, как Тедеско держался после разгрома от "Ростова"
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