"ЦСКА, по всей видимости, напишет обращение. Предлагаю перенести разговор после принятия решения экспертной комиссией.
Комментировать заявление Гинера не буду. Проведем рабочую встречу, внутри РФС посоветуемся и примем решение, как оценить ситуацию", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: комментировать заявление Гинера не буду. Примем решение внутри РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал резонансное высказывание президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес. Гинер, недовольный судейством в матчах РПЛ с участием ЦСКА, назвал Егорова "конченым негодяем" и посоветовал тому застрелиться.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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