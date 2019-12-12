» » Ловчев раскритиковал руководство "Спартака": "Это просто оскорбление!"

Ловчев раскритиковал руководство "Спартака": "Это просто оскорбление!"

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике нынешнее руководство клуба за его безразличие к ветеранам команды.

"Алло, Федун, Цорн, Михайлов, Тедеско!

Долго думал, надо ли писать об этом... Не хочу, чтобы это каким-то боком затронуло Сережу Шавло, который обзванивал и собирал спартаковских ветеранов. Как вы знаете, перед матчем "Спартака" с "Ростовом" круг почета по стадиону сделали те, кто становился чемпионом в составе "Спартака" в 1969-м, 1979-м и 1989-м годах.

И все-таки должен сказать: ни один руководиель "Спартака" не подошел к ветеранам, которые приносили славу клубу. Буду нечестен перед собой и перед ребятами, если на затрону эту тему.

10 ноября исполнилось 50 лет чемпионству "Спартака" 1969 года. Я, мальчишка, игравший первый год, получил свою золотую медаль. Единственную чемпионскую, как потом выяснилось. Звонил Никите Павловичу Симоняну - поздравлял и благодарил.

В этот раз задался вопросом, почему не было игроков, которые стали чемпионами в 1999-м, например, Андрея Тихонова. Шавло мне объяснил, что звали только тех, кто выигрывал чемпионат СССР.

Все мы благодарны Сереже, что он это организовал. Мы прошли вокруг трибун, нас приветствовали зрители. Но не понимаю, почему не позвали Никиту Павловича Симоняна. Говорил с ним, он сказал, что не звали. Это просто оскорбление!

Много говорилось про уход фанатов. Тут моя позиция такая: они имеют на это право. Потому что полиция решила устроить показательные акции, просто выдергивая по одному человеку. Надо раньше думать и работать как следует, а не заниматься показухой! Неслучайно начинание "Фратрии" фанатами всех клубов поддержано.

Да, я против того, как они гнобили Глушакова и Кононова. Против того, как фанаты "Спартака" выступают против Дзюбы. Как и против заявлений Аретма, сказавшего про "фашистов". Но болельщики и фанаты имеют право выражать мнение. И с ним надо считаться.

А возвращаясь к чествованию ветеранов... Когда мы прошли круг почета, к нам подскочили Ананидзе и Ещенко, пожали руки. А мимо прошли Шюррле, Тедеско... Они не знают, что это за толпа прошла по полю. Как не хотят знать нас Федун, Михайлов, Цорн. Безразличе к нам, к ромбу, к игре. Да и к себе. Какие руководители - такой и футбольный клуб", - написал Ловчев в своём телеграм-канале.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ловчев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Чорлука: через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов
Ледяхов: у Эмери не получилось в "Спартаке", потому что всё вокруг делалось для его провала
Черданцев сделал прогноз на матч "Хетафе" - "Краснодар" 1
Ловчев раскритиковал руководство "Спартака": "Это просто оскорбление!" 2
Шунин: Мечты нет, есть цели. Попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с "Динамо"
Авторы голов в ворота "Зенита" и "Локомотива" попали в символическую сборную недели ЛЧ
Сборная России призвала болельщиков не ругаться матом 3
"Ливерпуль" пополнит состав нападающим "Ред Булла" из Зальцбурга
Непомнящий: Баринов, Миранчуки и Чалов должны играть в России, добиться чего-то, а потом уезжать 3
Хацкевич может возглавить "Ротор"
Магнуссон: ЦСКА нет оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы и должны это принять 3
Смородская: еще чуть-чуть, и "Спартак" свалится в ФНЛ 26
"Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы". Слуцкий выложил очередное шутливое видео 1
"Локомотив" 14 января отправится в Малагу. Календарь сборов
Дм. Черышев: "Валенсия" не выходила в плей-офф ЛЧ 7 лет. Они сделали маленькую историю
Черчесов рассказал, почему Черышев играет за сборную лучше, чем за клуб
Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать? 7
Черчесов: Головин из ситуативного футболиста превращается в стабильного исполнителя
Фанат "Зенита" получил три года условно за удар росгвардейца
Черчесов: говорю с Фернандесом по-русски. Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает 4
"Фиаско нашего футбола". Широков — о выступлении российских клубов в еврокубках 29
Буффон: я должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол
Черчесов рассказал, что думает о ситуации с травлей Дзюбы 2
Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную 4
Форвард "Баварии" Коман получил травму колена и выбыл на неопределенный срок
Роналду: хочу встретиться с "Реалом" в финале Лиги чемпионов
Капитан "Аталанты": мы оставили свой след в истории клуба и в истории всего футбола 2
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке ЦСКА перед игрой с "Эспаньолом" в ЛЕ 12
Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара» 4
Сборная России поздравила Гилерме с днем рождения, сравнив его с Нео из "Матрицы" 4
Все новости