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РФС: ждём ФИФА и тоже будем совершенствовать Регламент по работе с посредниками

В пресс-службе Российского футбольного союза высказались о проблеме теневых агентов в футболе.

"Вопрос теневой агентской деятельности является актуальным не только для РФС, но и для ФИФА в целом. В настоящее время ждём поправок в регламент ФИФА, после чего мы тоже будем совершенствовать Регламент РФС по работе с посредниками. Согласно действующему регламенту, неаккредитованные посредники не являются субъектами футбола, соответственно юрисдикция национальной ассоциации на них не распространяется.

Вместе с тем мы обязаны применять спортивные санкции на футболистов, футбольные клубы и тренеров, которые имеют заключённые договоры с такими лицами. Мы готовы рассматривать любое официальное обращение субъекта футбола в отношении их нарушенных прав со стороны неаккредитованных РФС посредников", - цитирует РФС "Чемпионат".


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