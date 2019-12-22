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Семшов: российский футбол необходимо срочно спасать

Бывший футболист "Зенита" и сборной России, а ныне тренер "Арсенала" Игорь Семшов дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках.

Россия по итогам группового раунда еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, показав худший результат за последние 17 сезонов. "Локомотив" и "Зенит" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов и завершили выступления в еврокубках. "Краснодар" и ЦСКА не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, а «Спартак» и «Арсенал» вылетели на стадии квалификации турнира.

"Беспрецедентный провал. Неудачи связываю с уровнем нашего футбола в целом и российского чемпионата в частности. Я бы не винил конкретные клубы, участвовавшие в Лиге чемпионов и Лиге Европы: мы все вместе упали на самое дно. Российский футбол необходимо срочно спасать и общими усилиями сделать для этого все возможное.

Переход на систему "осень-весна" не принес никакой выгоды, просто чемпиона мы стали чествовать не осенью, как раньше, а весной. На мой взгляд, эта система не для нашего климатического пояса. Мы не Европа, где после зимней паузы начинают играть в конце января. Российский чемпионат возобновляется в марте, а мы сидим на сборах почти три месяца, чтобы пройти треть турнирной дистанции. Нонсенс!

Раньше зимой мы готовились ко всему чемпионату, в четные годы планомерно использовали небольшую летнюю паузу, турнир проходил на одном дыхании. Наверно, не случайно именно при системе "весна-осень" мы, ЦСКА и "Зенит" дважды выиграли Кубок УЕФА. Подчеркну — это исключительно мое мнение, возможно, я ошибаюсь.

Однако надо посмотреть правде в глаза и честно ответить на вопрос, почему сейчас наши команды, по уровню футболистов превосходящие соперников, ничего не могут противопоставить им ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы", - цитирует Семшова spbdnevnik.ru.


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Теги: Семшов
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