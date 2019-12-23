» » Прядкин: "Тамбов" не пройдет лицензирование, если не решит проблемы со своим стадионом

Прядкин: "Тамбов" не пройдет лицензирование, если не решит проблемы со своим стадионом

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что "Тамбов" может не получить лицензию на следующий сезон, если не сможет играть на своем домашнем стадионе.

Со следующего сезона начнут действовать новые критерии лицензирования клубов РПЛ. Согласно им, команды высшей лиги обязаны будут проводить домашние матчи только в родных регионах. "Тамбов" же на данный момент выступает в Саранске.

— Финансовая ситуация "Тамбова" вас не беспокоит?

— По финансам "Тамбова" у меня нет переживаний. У меня есть озабоченность по реорганизации или постройке нового стадиона в Тамбове. Они не сделали ни одного движения по изначально принятой дорожной карте.

— Если клуб останется в лиге по спортивному принципу, то не получит лицензию на следующий сезон?

— Есть регламентные нормы по лицензированию клубов. Исходя из тех критериев, которые есть, "Тамбов" лицензию не получит. Он не пройдет лицензирование в РФС. И в клубе об этом знают.

"РБ-Спорт"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Прядкин Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Барселоне" самая высокая средняя зарплата среди спортивных команд
Нойер: у меня никогда не было проблем с тер Штегеном
"Эспаньол" уволил Мачина. Он возглавил команду 2 месяца назад
Агент Жамалетдинова: рассматриваем возможные варианты, ведем диалоги со всеми клубами РПЛ 2
Прядкин: "Тамбов" не пройдет лицензирование, если не решит проблемы со своим стадионом
Агент: Аленичев вернется к работе сразу, как только получит устраивающее его предложение 1
Рейтинг УЕФА: "Спартак" - лучший клуб России за всю историю Лиги чемпионов 22
Ковтун стал помощником Парфенова в "Урале" 1
Глушаков раскрыл детали разговора с Федуном перед уходом из "Спартака" 8
Видаль: я не беспокоюсь о своем будущем в "Барселоне"
Крауч: Погба - лучшее, что есть сейчас в "МЮ"
Уткин - о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС 4
Форвард "Хоффенхайма": мне говорили: "Четвертая лига — максимум, ты никогда отсюда не выберешься"
"ПСЖ" может купить Пакету у "Милана" за 35 миллионов евро
Нападающий "Хоффенхайма" Адамян: РПЛ — сильная лига, ваши клубы регулярно выступают в Европе 3
Конте: извините, если мое поведение кого-то задевает
«Зенитовский» фарм-клуб, не закрепившийся при всех кадровых подачках. ФК «Сочи» - последняя команда РПЛ
Кавани согласился заключить трехлетний контракт с "Атлетико"
"МЮ" и дортмундская "Боруссия" лидируют в борьбе за Холанда
Гомес: "Ливерпуль" знает, что не может остановиться на победе в клубном ЧМ
Невилл: хочу, чтобы Погба остался в "МЮ", но не верю ни единому слову его агента
Гвардиола: написал письмо в АПЛ, чтобы сказать им спасибо
"Эвертон" показал проект нового стадиона, вмещающего до 52 тысяч зрителей
РПЛ опубликовала видео лучших голов первого круга с 10-го по 19-й туры
Вратарь сборной Англии Пикфорд залпом выпил стакан ликера во время чемпионата мира по дартсу 3
Защитник "Ростова" Чистяков: наверное, "Спартак" все-таки прогрессирует 2
Футболист чемпиона Эквадора погиб в автокатастрофе в возрасте 23 лет
В Китае показали матч "Эвертон" — "Арсенал", Озила не было в заявке гостей
Игроков и фанатов в Танзании атаковали пчелы. Матч был прерван 4
"Надеюсь, виновные будут найдены и наказаны". Рюдигер выступил против расизма
Все новости