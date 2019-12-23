Прядкин: "Тамбов" не пройдет лицензирование, если не решит проблемы со своим стадионом

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что "Тамбов" может не получить лицензию на следующий сезон, если не сможет играть на своем домашнем стадионе.Со следующего сезона начнут действовать новые критерии лицензирования клубов РПЛ. Согласно им, команды высшей лиги обязаны будут проводить домашние матчи только в родных регионах. "Тамбов" же на данный момент выступает в Саранске.— По финансам "Тамбова" у меня нет переживаний. У меня есть озабоченность по реорганизации или постройке нового стадиона в Тамбове. Они не сделали ни одного движения по изначально принятой дорожной карте.— Есть регламентные нормы по лицензированию клубов. Исходя из тех критериев, которые есть, "Тамбов" лицензию не получит. Он не пройдет лицензирование в РФС. И в клубе об этом знают.