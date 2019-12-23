"В связи с допущенными президентом ЦСКА, членом исполкома РФС и председателем финансового комитета РФС Евгением Гинером нарушениями регламента РФС по этике применить санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 месяцев (при этом 3 месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 месяцев — условной спортивной санкцией), а также в виде штрафа в размере 500?000 рублей", — говорится в решении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Изначально на Гинера были наложены санкции в виде запрета на участие в любой связанной с футболом деятельности сроком на 12 месяцев (3 из которых — реальное наказание, 9 — условное) и штрафа в размере 1?000?000 рублей.
7 декабря после выездного матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) президент ЦСКА жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Гинер заявил: "Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться".
РФС пересмотрел наказание Гинера, призывавшего Егорова застрелиться
Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря.
Фото: "Чемпионат"
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