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Тренер "Энергетик-БГУ": у Шкурина большая мотивация расти и развиваться, в ЦСКА проблем не будет

Тренер "Энергетик-БГУ" Артем Радьков рассказал об Илье Шкурине, с которым подписал контракт ЦСКА.

— Я просто поделился мнением об Илье с Гончаренко. Советы на таком уровне уже не требуются. Гончаренко отлично работает с молодыми футболистами, раскрывает их лучшие качества.

Не сомневаюсь: у Шкурина все будет хорошо. Допускаю, что определенное время уйдет на адаптацию, на переход к новым скоростям, требованиям. Но потенциала у парня достаточно. Шкурин — настоящий форвард. Его преимущества — исполнение, голевое чутье, хорошо физически одарен и подготовлен. Можно назвать его нападающим современного типа. Для своего возраста он довольно мастеровитый парень. Илья привык играть на самом острие, хорошо реализует свои моменты, настоящий финишер. Но здесь стоит еще учитывать уровень чемпионата Белоруссии. РПЛ намного сильнее, поэтому пока непонятно, как там он будет себя проявлять.

— В чем еще необходимо прибавить?

— Нужен опыт игры на высоком уровне, все же парень молодой. Но я вижу у Ильи высокий потенциал для роста. Он быстро доказал, что является одним из лучших нападающих чемпионата Белоруссии. Поэтому не удивляюсь, что такой клуб, как ЦСКА, проявил к нему интерес. Теперь необходимо зарекомендовать себя на новом уровне.

— Не факт, что Шкурин сходу заиграет в стартовом составе. Как перенесет это психологически?

— В плане работы с ним никаких проблем не возникало. Наоборот, отношения были прекрасные. Парень адекватный, хорошо понимающий игру. В плане отношения к футболу тоже ничего не могу сказать негативного. Он профессионально относится к делу. Думаю, в ЦСКА у него проблем не будет. У него большая мотивация расти и развиваться.

Sport24.ru


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Теги: Энергетик-БГУ ЦСКА Шкурин
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