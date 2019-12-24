Главный тренер армянского "Пюника" Александр Тарханов поделился мнением о лучших и худших командах в нынешнем сезоне чемпионата России.
"Турнирная таблица дает довольно четкий ответ на вопрос о том, кто лучший в лиге, — "Зенит" ушел на зимний перерыв с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя, растерять который за оставшиеся 11 весенних туров будет довольно сложно. Полагаю, что чемпионский вопрос можно считать закрытым, а вот за вторую лигочемпионскую строчку борьба будет интересной и жаркой. Кто худший? А вот здесь точного ответа нет. Даже замыкающий турнирную таблицу "Сочи" не выглядит обреченным. У сочинцев хороший подбор исполнителей, многие из которых перешли в стан южан из "Зенита". Вообще, в этом сезоне нет одного или двух записных аутсайдеров — за сохранение прописки в классе сильнейших борьбу будет вести группа команд", — цитирует Тарханова Московский комсомолец.
Тарханов: полагаю, что чемпионский вопрос в РПЛ можно считать закрытым
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