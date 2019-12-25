Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о разводе с певицей Татьяной Булановой. Также бывший игрок питерцев признался, что встретил новую любовь.
"Сразу расставим точки над i. Я развелся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая — она родила мне сына. Вторая — мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться — одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь — и я опять по-настоящему счастлив.
Пару слов про нее? Счастье любит тишину. Пусть кто хочет, ходит на телевидение и рассказывает о себе — я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь", — цитирует Радимова "Чемпионат".
Радимов прокомментировал развод с певицей Булановой и рассказал, что встретил новую любовь
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