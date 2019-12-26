Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов получили награду в рамках премии "Первая пятерка". Это приз лучшему молодому игроку года по версии Детской футбольной лиги, который вручается с 2002 года.
Главные критерии отбора:
Российское гражданство
Возраст не старше 21 года (до 2015 — не старше 20 лет)
Не менее трети сыгранных матчей за клуб.
16 декабря Шапи исполнится 20 лет, в этом сезоне он выходил на поле во всех матчах "Краснодара", кроме игры в Екатеринбурге. За 1766 минут полузащитник забил 6 голов и раздал столько же ассистов. Сафонову тоже 20, на его счету 23 полных матча в сезоне и 33 пропущенных мяча.
Также приза удостоился и полузащитник "Спартака" Наиль Умяров. Хавбеку вручили приз "Первый выход" за самый яркий дебют в РПЛ в 2019 году.
После церемонии все три футболиста рассказали о желаниях на 2020 год. Наиль Умяров пожелал открыть счет голам в чемпионате России, Матвей Сафонов мечтает занять место в воротах национальной сборной России, а Магомед-Шапи Сулейманов хочет надеть футболку сборной России.
Sport24
Шапи и Сафонов получили награду в рамках премии "Первая пятерка"
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