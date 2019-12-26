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Бакаев объяснил, почему при Кононове осенью у "Спартака" начались проблемы

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев вспомнил неудачный период в начале сезона, после которого был уволен Олег Кононов.

"У нас был тяжёлый месяц, когда "Спартак" проводил игры каждые два дня — с "Туном", ЦСКА, "Брагой", "Зенитом"… Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно (до игры с "Брагой" было четыре победы подряд), а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе — английские клубы обыгрывают.

Потом сразу же проиграли "Зениту", пошли травмы. Тут спад и начался. И это не отговорка, всё это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно. Раньше у меня такое случалось только в "Спартаке-2", но это всё-таки другой уровень. Когда к тебе на игру каждый матч приходит 40 тыс. человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвёл. Становится стыдно", - цитирует Бакаева "Чемпионат".


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Теги: Бакаев Спартак Кононов
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