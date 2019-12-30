Бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров влиял на инспекторов и просил их менять оценки работы арбитров.
Как сообщает "Бизнес-Online", при Егорове судьям могли поменять оценку по его требованию.
Инспектор выставлял оценку после матча и высылал рапорт в ДСИ (департамент судейства и инспектирования). Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Если же реакции в прессе не было, Егоров сам звонил инспекторам с просьбой изменить оценку. Некоторые соглашались из-за риска лишиться работы или под давлением спорных аргументов.
Как сообщает источник, после матча "Авангард" - "Тамбов" инспектор Виктор Кулагин поставил хорошую оценку арбитру Артему Федорову. Во втором тайме судья не дал пенальти за падение игрока Алексея Рыбина, показав ему желтую карточку за симуляцию. Егоров позвонил Кулагину и потребовал изменить оценку с хорошей на плохую, однако инспектор отказался и был уволен. В РФС заявили, что трудовые отношения с ним были прекращены в связи с утратой доверия главы ДСИ.
Источник: Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям
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