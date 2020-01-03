Ромео Филипович, агент полузащитника "Цюриха" Дениса Поповича, прокомментировал возможности возвращения словенского футболиста в чемпионат России.
Ранее представитель 30-летнего Поповича сообщал об интересе к игроку со стороны нескольких клубов РПЛ.
"На данный момент у нас нет договоренности ни с одним из российских клубов. Прежде всего нам нужно найти соглашение с "Цюрихом", у Дениса контракт с клубом до июня 2022 года", — сказал Филипович в беседе с Sport24.
Попович выступал в России с 2017 по 2019 год: он защищал цвета "Оренбурга", откуда впоследствии перешел в "Цюрих".
Агент Поповича: у нас нет договоренности ни с одним из российских клубов
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