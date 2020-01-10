Слуцкий: Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему пригласил нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб.— В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране.Много раз это он доказывал. Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.