Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему пригласил нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб.
— Почему дали шанс Ивана Игнатьева, у которого были проблемы с дисциплиной в "Краснодаре"?
— В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране.
Много раз это он доказывал. Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.
"СЭ"
Слуцкий: Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране
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