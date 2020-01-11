"Есть идея пригласить Жиркова в "Тамбов". Если Юра согласится – с удовольствием. Не скажу, что мы друзья, но вместе играли, он – молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне – тридцать три, ему – двадцать. Конечно, когда Юра появился в "Спартаке", можно было предположить, что далеко пойдёт? Все качества имел для этого. Много голов я забил с его передач. И то, что он сейчас делает, таких передач с фланга ни у кого нет в нашем чемпионате", — приводят слова Первушина "Аргументы недели".
Первушин и Жирков поиграли вместе в тамбовском "Спартаке" в 2003 году.
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в "Тамбов"
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин заявил, что хочет видеть в своей команде полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова.
Фото: официальный сайт РФС
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