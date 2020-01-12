Польский защитник "Ростова" Мацей Вилюш близок к переходу в екатеринбургский "Урал". Контракт может быть подписан уже 13 или 14 января.
Вилюш выступает за "Ростов" с июля 2017 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета "Леха", "Короны", "Белхатува", "Ключборка", "Розендала" и роттердамской "Спарты". Соглашение поляка с жёлто-синими рассчитано до 30 июня 2020 года.
В нынешнем сезоне Мацей принял участие в двух матчах Кубка России.
"Чемпионат.сом"
Защитник "Ростова" Вилюш близок к переходу в "Урал"
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