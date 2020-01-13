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ЦСКА нужен опорник, «Спартаку» - замена Кутепову. Какие позиции хорошо бы усилить командам РПЛ

«Зенит» с прицелом на будущее может подыскивать центрального защитника, а «Локомотиву», если хочет хоть раз выйти из группы Лиги чемпионов, стоит присмотреть кого-нибудь на место Смолова

ЦСКА — опорный полузащитник


Основными трансферными целями ЦСКА на эту зиму считались нападающий и опорный полузащитник, желательно — достаточно опытные, чтобы хотя бы частично решить проблему с нестабильностью пионеротряда.

Нападающего уже взяли, но совсем молодого и поигравшего только в чемпионате Белоруссии — Илья Шкурин не совсем то усиление, на которое рассчитывал Гончаренко. И никто не говорит, что футболист ему не нравится или он его не хотел: просто тренер публично рассуждал про важность повышения среднего возраста в команде, а с 20-летним форвардом получилось наоборот.

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Не менее важно найти опорного полузащитника, и опыт здесь будет даже иметь больше значения. Команде не только нужен разрушитель в центр поля (Бистрович не справляется, Ахметов и Обляков не подходят, Бийол теперь помогает в атаке), но и просто суровый «отец» — молодому ЦСКА не хватает мужественности. Когда говорят о таком игроке, всегда вспоминают Понтуса Вернблума, но раньше был, например, и Василий Березуцкий.


Чистокровный разрушитель в опорной зоне поможет решить проблемы с постоянными провалами во время чужих контратак — а значит, прессинговать ЦСКА (это главный козырь красно-синих по осени) сможет ещё увереннее.

Бонусом Гончаренко было бы замечательно получить левого защитника. Очевидно, что Кучаеву и Облякову лучше играть в центре, а профильный игрок поможет исправить перекос направо — ведь если у Марио не прёт (как было в последнем туре с «Краснодаром»), ЦСКА лишается жизненно важной опции.

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«Зенит» - центральный защитник


В рамках РПЛ Семака наверняка устраивает пара центральных защитников Ракицкий — Иванович, но вечной она не будет. Как сообщается, престарелого по футбольным меркам Бранислава не устроило предложение о новом контракте и летом он с «Зенитом» расстанется.

Если это действительно так, действующим (да и будущим, чего уж там) чемпионам гораздо выгоднее взять замену сербу сейчас. Весной не будет еврокубков, в чемпионате вопросов уже никаких нет — почему бы не наигрывать новую пару ЦЗ уже сейчас? Тогда к старту следующего сезона и уж тем более к Лиге чемпионов линия обороны будет достаточно сыграна.


Да, есть Осорио, но он почти не играл в чемпионате, местами впечатлял, местами совсем нет в Лиге чемпионов. Петербургской командой он пока только арендован и решение о его выкупе будет приниматься весной. И пока нет никакой уверенности, что он подходит Семаку – будь так, тренер выпускал бы его на внутренней арене почаще.

Еще говорят про «десятку» - атакующего полузащитника, который будет призван решить сложности, прямо говоря, примитивной (по способу достижения цели, а не вообще) команды Семака в матчах против команд с низким блоком. С ними иногда у «Зенита» бывают сложности.

«Локомотив» - нападающий


Фарфан лечится очень долго, и верить в то, что на свой прежний уровень возрастной нападающий всё-таки вернётся, нет никаких оснований. Ещё у Сёмина в распоряжении Фёдор Смолов и Эдер, но оба проводят очень тяжёлый сезон – нападающие едва вывозят в РПЛ, а про их игру в Лиге чемпионов всё расскажет статистика: за девять неполных матчей на двоих страйкеров - ноль голов и ноль голевых передач.


Да, ещё есть Джорджевич, но у него просто страшно не прёт в Москве. И речь не только про серьёзную травму – вспомните хотя бы главный сейв осени в РПЛ.

Сергей Егоров сообщал, что этой зимой покупок «Локомотив» делать не будет, но ещё раньше возникали слухи про Николая Комличенко. Это подходящий вариант для железнодорожников, но с таким количеством нападающих надо что-то делать – а того же Смолова не хочет брать, похоже, даже последняя команда Ла Лиги.

«Ростов» - левый защитник


Зимой Карпин получит в своё распоряжение Павла Мамаева, на место Сигурдссона приехал Осипенко, но есть ещё одна проблема – фланговые защитники.

Если Козлов просто не впечатляет, но с ним вполне можно жить (хотя фейлы бывают), то Евгений Чернов – проблема более серьёзная. Он приехал в «Ростов» ещё до того, как в «Краснодар» отправился Скопинцев, но с тех пор так и не перестал привозить команде Карпина подарки разной степени неприятности.


Вышеупомянутый сейв против «Локо» невозможно крутой, но Чернов постоянно упускает забросы себе за спину, слаб в отборе, борьбе и опеке (запаздывает за рывками). Конечно, вряд ли «Ростов» найдёт деньги на усиление уже этой зимой, но позиция для южан действительно проблемная.

«Динамо» - нападающий


«Динамо» нуждается в нападающем, потому что Шейдаев уехал, Слай не совсем завершитель (он и в «Уфе» действовал в оттяжке), Нжи игрок фланга, а Филипп может изображать наконечник, но его любимая позиция под нападающим.

Сегодня уже промелькнул инсайд от Максима Алланазарова, что «Динамо» находится на продвинутой стадии переговоров с «Крыльями» насчет трансфера Соболева. Еще раньше говорили про Комличенко. Оба варианта вполне рабочие – по нападающим вопросов нет, а по их паспортам и подавно.

«Спартак» - центральный защитник и нападающий


Руководством красно-белых уже конкретно говорилось, что команда укомплектована и трансферов зимой не будет, но не порассуждать насчёт команды, проваливающейся в текущем сезоне сильнее всех, мы не можем. Две проблемные позиции – нападающий и центральный защитник.

Претензии к Джикии и Жиго минимум, а вот по Илье Кутепову есть вопросы. Осень для российского защитника получилась тяжёлой во многом из-за травмы. Но ошибался бывший защитник сборной России и до неё, так что оправдывать все неудачи одной маской вряд ли будет правильно.


Из свежих ошибок в первую очередь приходит на память матч против «Зенита». Даже если Дзюба подталкивал оппонента, центральный защитник так валиться не должен – а акцентированного нападающий его точно не двигал, ведь было бы гораздо заметнее. Но в том же тайме было другое единоборство, на фланге – и там Артём показал, что он действительно гораздо сильнее.

Но это Дзюба, с ним ошибаются многие. А вот эпический фейл Кутепова в домашней игре против «Арсенала» - другой разговор. Так противника бросает далеко не каждый защитник.

Тедеско вполне может прожить и с Кутеповым, если не планирует и дальше играть в три центральных. Поскольку между авторами не было единого мнения по поводу Кутепова, выбирать будут читатели - не забудьте проголосовать, подходит ли красно-белым защитник или нет.

Не вывозят пока и Понсе с Ларссоном. Но по этому поводу требовать усиление просто глупо – Джордан брался на вырост, а Эсекьель нет-нет, да выстреливал в текущем сезоне. Если эти игроки не покажут себя и весной, на более долгой дистанции – тогда уже будет другой разговор.

Фото: РПЛ, ПФК ЦСКА, РИА Новости, ФК "Зенит"


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Теги: Смолов Кутепов ЦСКА Спартак Чернов Ростов Зенит Иванович
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