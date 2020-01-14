Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в "Барселону" в начале 2000-х годов в бытность футболистом.
"Правда ли, что ван Гал звал меня в "Барселону"? Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает", — сказал Карпин в ролике на канале "КраСава" в YouTube.
Карпин в ходе карьеры игрока, которая длилась с 1986 по 2005 год, выступал за таллинский "Спорт", ЦСКА, "Факел" и "Спартак", а большую её часть провёл в Испании, где защищал цвета "Реала Сосьедад", "Валенсии" и "Сельты". В роли тренера Валерий до прихода в "Ростов" работал в "Спартаке", "Мальорке" и армавирском "Торпедо".
"Чемпионат"
Карпин вспомнил о сорвавшемся переходе в "Барселону"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»